24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de kar yağışı yeniden başladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:57
Hakkari'de kar yağışı yeniden başladı
Hakkari'de kar yağışı yeniden başladı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı yeniden başladı.
Yaklaşık bir hafta önce kar yağışının etkili olduğu Hakkari bölgesinde onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanmıştı. Bir süreden beridir etkisini kaybeden kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Sis ve kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Yetkililer, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde açılan köy ve mezra yollarının yeniden kapanabileceği uyarısında bulundular.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Hakkari ve çevresinin yoğun kar yağışı geçeceği uyarısında bulunmuştu.
(FT-ŞAK-Y)

24.12.2016 11:00:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de &quot;Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürü&quot; konferansı
YEREL

HAKKARİ'DE "ENGELLİLERLE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ" KONFERANSI
İl Müftüsü Geylani'den Vali Toprak'a veda ziyareti
YEREL

İL MÜFTÜSÜ GEYLANİ'DEN VALİ TOPRAK'A VEDA ZİYARETİ
Yüksekova'da kar yağışı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI
Hakkari'deki köpeklerin öldürülmesi
YEREL

HAKKARİ'DEKİ KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ
Hakkari'de Çiçekler Solmadan Projesi
YEREL

HAKKARİ'DE ÇİÇEKLER SOLMADAN PROJESİ
Hakkari'de yol onarım çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE YOL ONARIM ÇALIŞMASI
Hakkari'de &quot;Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek&quot; projesi
YEREL

HAKKARİ'DE "SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK" PROJESİ
Hakkari'de öldürülen köpeklerle ilgili inceleme başlatıldı
YEREL

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN KÖPEKLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hakkari'de şehir çöplüğündeki köpek leşleri görenleri hayrete düşürüyor
YEREL

HAKKARİ'DE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDEKİ KÖPEK LEŞLERİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR