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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten kurtuluş günü kutlaması

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:02
MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten kurtuluş günü kutlaması
MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten kurtuluş günü kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesajda, Gaziantep'in 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) GaziAntep Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesajda, Gaziantep'in 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Çelenk, yayımladığı mesajda, 25 Aralık 1921 tarihinde gerçekleşen Antep'in kurtuluşunun, müstakil yaşama hakkının korunması adına eşsiz bir zafer günü olduğunu belirtti. Çelenk,
"Her yıl 25 Aralık tarihinde kutladığımız Gaziantep'in kurtuluşunu bu yıl çok daha farklı bir şekilde idrak ettik. Asrın başında tamamen emperyalist düşünceyle şehrimize gelen işgalci Fransızlar insan hakları ve ermeni hamiliğine soyundu. Fakat bizler O günlerin canlı şahitlerini bizzat dinlemiş nesiller olarak o tarihte 13 bin nüfuslu bir kasaba olan şehrimizin yarıdan fazlasını katletmiş Fransa'nın yeni rolünü kabul edememiş, hassas Gaziantep halkı, yokluk içerisinde, büyük bir kararlılıkla, eşsiz mücadele örneği göstererek, büyük bir kahramanlık destanı yazmış olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi topraklarına sahip çıkan Antepliler 11 ay süren direnişte 6 bin 317 şehit vererek büyük bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Bizler şu anda onların miraslarının üzerindeyiz. İnanç ve azimle işgal kuvvetlerine karşı koyanları unutmayarak ve unutturmayarak, Gaziantepliler olarak bizlerin tek hedefi onlara layık olmaktır. Fransız zulmünde atağa kalkan, kıyam eden Antepli bir daha oturmadı. Gelişmiş sanayisi ve ticareti kadar tarihinin büyüklüğüyle övünmek Anteplinin hakkıdır" ifadelerine yer verdi.

24.12.2016 11:06:07 TSI
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