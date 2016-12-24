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Besni'de 6 çiftçiye 78 adet büyükbaş hayvan



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" programı kapsamında Besni'de 6 çiftçiye 180 bin TL tutarında 78 adet damızlık büyükbaş hayvan hibe edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Şili ülkesinden ithal edilen Hereford ve Angus melezi hayvanlar çiftçilere teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak projelerin arttırılması amacıyla yürütülen kırsal kalkınma programları 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' kapsamında, Besni'de 6 çiftçimize 180 binTL tutarında 78 adet damızlık büyükbaş hayvan hibe edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Şili ülkesinden ithal edilen Hereford ve Angus melezi bu hayvanlar çok hırçın ve ürkek bir yapıya sahip olup kaçmalarını engellemek için araçtan araca transferini kapalı bir hangarda gerçekleştirdik. Bu hayvanlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje sorumluları veteriner hekim ve mühendisler tarafından sağlık kontrolleri yapılarak çiftçilerimize teslim edilmiş olup, düzenli olarak ta sağlık kontrolleri yapılacaktır.

Tamamı hibe olarak verilen bu hayvanlar 3 yıl boyunca çiftçiler tarafından ne satılabilecek, ne de kesilebilecek. Çiftçiler geçimlerini hayvancılıkla sağlayacak olup, köylerinde gelir elde ederek köylerini bırakmayacaklardır. Bu proje 3 yıl devam edecek ve önümüzdeki yıllarda da müracaatlar alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu hak sahibi çiftçilerimize yine bu şekilde hayvan hibesi yapılacaktır. Köyden kente göçün azalması için bir nebzede olsa katkı sağlayacak olan bu projelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bol kazançlar dilerim" diye konuştu.

(RK-BRN-Y)



24.12.2016 11:07:46 TSI

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