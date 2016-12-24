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Başkan Ayaz, belediye personeliyle buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, belediye personeli ve ailesiyle bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, hizmet dolu bir yıl geçirdiklerini belirterek personeliyle bir araya geldi. Her yıl sonu geleneksel hale gelen buluşmada personel ve aileleri için hazırlanan içinde meyve ve çeşitli malzemelerin bulunduğu hediyelerini dağıttı.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkan Hüseyin Ayaz, "Milletçe büyük bir sınav verdiğimiz 2016 yılını geride bırakıyor; yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki; 2017 yılı, milli birlik ve beraberliğimizi daha çok arttıracağımız, millet olmanın verdiği güçle ve dirayetle 'tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet' için daha çok çalışacağımız ve hayırlı hizmetlerle 2023 hedeflerimiz için önemli adımlar atacağımız bir yıl olacak" dedi.

(İG-İÇ)



24.12.2016 11:12:14 TSI

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