Seyitgazili gençler sabah namazında buluşuyor
Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Gençler sabah namazında buluşuyor' etkinliği 31 Aralık sabahı başlıyor.
İlçe Müftülüğünün gençleri 5 vakit namazla buluşturmayı amaçladığı etkinliğin ilki, 31 Aralık Cumartesi sabahı eda edilecek. Ayrıca müftülük tarafından yapılan duyuruda, etkinliğe katılmak isteyen Seyitgazili gençler, 31 Aralık Cumartesi sabahı saat 7.15'te Seyitgazi ilçesi Yeni Camii'ne davet edildi.
(SM-KÇ)
24.12.2016 11:12:45 TSI
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