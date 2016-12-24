Vali Su'dan askeri birliğe ziyaret
Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şırnak 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Seslice Komutan Yardımcılığı 1'inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda askeri birlikleri ziyaret edip denetlemelerde bulundu.
Vali Su'ya ziyaretinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşlik etti. Askerlerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Su, askerlere görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.
(MY-AKK-Y)
24.12.2016 11:12:55 TSI
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