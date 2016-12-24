24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Su'dan askeri birliğe ziyaret

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:09
Vali Su'dan askeri birliğe ziyaret
Vali Su'dan askeri birliğe ziyaret

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şırnak 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Seslice Komutan Yardımcılığı 1'inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda askeri birlikleri ziyaret edip denetlemelerde bulundu.
Vali Su'ya ziyaretinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşlik etti. Askerlerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Su, askerlere görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.
(MY-AKK-Y)

24.12.2016 11:12:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Su'dan askeri birlik ziyareti
YEREL

VALİ SU'DAN ASKERİ BİRLİK ZİYARETİ
Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU