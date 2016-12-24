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Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:39
Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli
Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından kurulan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
İzmit Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye'de tek olan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Şimdiye kadar eğitim kurumlarında 500 den fazla soruna çözüm bulan Okul Hizmet Masası, son on gün de ise 14 okulda sorunları giderdi.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililer, "Okullarımız sorunlarını masamıza bildiriyor. Bizlerde işin aciliyet durumuna göre planlama yapıyoruz. Görevlilerimiz Kuvai Milliye İlkokulu, Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, Kılıçarslan Ortaokulu, Akmeşe İlkokulu, Muallim Naci Anadolu Lisesi, İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi, Namık Kemal Anadolu Lisesi, Akmeşe Ortaokulu, Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu, 29 Ekim Ortaokulu, Türk Pirelli Ortaokulu, Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kapı, tuvalet, lavabo tesisatı, elektrik tesisatı bakım ve onarımı, kalebodur tamiratı, boya, badana ve kapı kolu tamiri işleri yaptılar" dedi.
(İG-İÇ)

24.12.2016 11:42:57 TSI
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "BU ÜLKEDE, BU KRİTİK SÜREÇTE BÖLGEMİZDE BÜTÜN DENGELERİN DEĞİŞTİĞİ, BÜTÜN KARTLARIN YENİDEN KARILDIĞI BU DÖNEMDE HERKESİN SORUMLU DAVRANMASI GEREKİYOR. BİR TARAFTAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE'Yİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAKLARA KARŞI HEPİMİZ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ, DİĞER TARAFTAN DA BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BOZACAK HİÇBİR HAREKETE GİRİŞMEMELİYİZ, TEVESSÜL ETMEMELİYİZ."
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: &quot;Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.&quot;
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "ŞU ANA KADAR 3 TANE ASKERİMİZİN DEAŞ'IN ELİNDE OLDUĞUNA YÖNELİK BİLGİMİZ VAR. EVET, 3 TANE ASKERİMİZİN DEAŞ'IN ELİNDE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ ANCAK BUNDAN ÖTEKİ TÜM YORUMLAR TEYİT EDİLMİŞ BİLGİ DEĞİLDİR. BİLGİLER TEYİT EDİLMEDEN DE BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ."
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