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Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Sadettin Ökten'le buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrenciler ve liderleri, söyleşi programında Prof. Dr. Sadettin Ökten'in konuğu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Lider Eğitimi kapsamında alanında önemli kişilerle söyleşi programı başlattı. Öğrenciler ilk söyleşilerini Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten ile gerçekleştirdi. "İçimde AVM var" ve son dönemde yazdığı "Fincanımda Cola Var" gibi kitaplarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Sadettin Ökten, kendisini ziyarete gelen Akademi Lise öğrenci ve liderleriyle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ökten söyleşide medeniyet tasavvuru, kültür ve şiir üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine has tarzıyla sohbeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ökten, gençlerden gelen sorulara da yanıt verdi. Söyleşinin sonunda Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten'e günün anısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından olan ve Kocaeli tarihini konu alan Kocaeli Albümünü hediye etti. Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Ökten'in yanında ayrılmadan, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İG-İÇ)



24.12.2016 11:48:27 TSI

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