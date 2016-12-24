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Çocukluk çağı hastalıkları konusunda bilgilendirme yapıldı

- Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından sağlık çalışanlarına Ruhsal Hastalıkları, Mobing ve Damgalama Eğitimleri verildi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından Ruhsal Hastalıkları, Mobing ve Damgalama Eğitimleri verildi.

Osmaniye merkez ve ilçelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eğitimlerde, çocukluk dönemlerinde rastlanan hastalıklar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Psikolog Naci Menet, Çocuk Gelişimci Merve Kara ve Sosyal Çalışmacı Ömer Doğan tarafından verilen eğitimlerde "Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıklarından Otizim", "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Mobbing nedir", "kişiler üzerinde nasıl etkilere yol açar" konularına değinilerek ve konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

(KSM-Y)



24.12.2016 11:52:25 TSI

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