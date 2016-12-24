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Jandarma'dan "Güvenli Ahır" projesi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:49
Jandarma'dan "Güvenli Ahır" projesi
Jandarma'dan "Güvenli Ahır" projesi

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca "Güvenli Ahır" projesi hayata geçirildi.
Kentte meydana gelen hayvan hırsızlığını önlemek amacıyla geliştirilen "Güvenli Ahır" projesi, Yalnızçam Karakolunda tanıtıldı. Son zamanlarda artan hayvan hırsızlığını önlemek amacıyla Yalnızçam Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Tahir Gültoplayan tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesiyle il genelindeki köylerde hayvan hırsızlığının önlenmesi hedefleniyor.
Hazırlanan "güvenli ahır" maketiyle ahırın etrafında ve kapısında alınması gereken güvenlik önlemleri, köy köy gezilerek vatandaşlara maket üzerinden anlatılıyor. Projeyi uygulayan vatandaşların, bin 500 liraya mal edilen güvenlik önlemlerinden olumlu sonuçlar elde ettiği belirtiliyor.
(OY-AT-Y)

24.12.2016 11:52:49 TSI
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