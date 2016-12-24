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Hava muhalefetine karşı tedbir



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini aldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, başta Çanakkale olmak üzere bölgeyi etkisi altına alabilecek her türlü olumsuz hava koşullarında, afet ve acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde günlük yaşantılarını sürdürebilmeleri amacı ile tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması ve gerekli önlemlerin alınması amacı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce TAMP Planında bulunan Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu, Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu, Beslenme Hizmet Grubu, Arama Kurtarma Hizmet Grubu, Sağlık Hizmet Grubu sorumluluk alanlarında görev yapmak üzere faaliyete geçirilecektir. İhtiyaç duyulması halinde diğer hizmet grupları da faaliyete geçirilecek olup, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyon sağlanacaktır. Olası afet ve acil durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineyi sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini yürüteceklerdir. Afet ve Acil Durumlara müdahale amacı ile Arama Kurtarma Ekiplerimiz 4 vardiya halinde 7/24 çalışma esasına göre çalışmaktadırlar" denildi.

(GD)



24.12.2016 11:55:35 TSI

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