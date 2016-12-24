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Başkan Murat Aydın, bilge nesil ile kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Mustafa Bakırhan

İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye bünyesine kurulan bilgi evlerinden yararlanan bilge nesil öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye bünyesinde kurulan bilgi evlerinden yararlanan öğrenciler arasından seçilen ve bilge nesil adı verilen öğrenciler ve aileleriyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 6'ncı Bilge Nesil Kahvaltısı'nda bir araya geldi. Programda Başkan Aydın, öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı esnasında ise bilgi evlerinden yararlanan öğrenciler, çeşitli şiir ve türkülerden parçaları seslendirdi. Öğrencilerin okuduğu şiir ve söylediği türküler programa renk kattı. Program sonunda öğrenciler çekiliş yaptı. Çekilişle belirlenen 15 şanlı öğrenci hediyelerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın elinden aldı. Aydın'a yoğun ilgi gösteren öğrenciler etkinlik boyunca Başkan Murat Aydın ile fotoğraf çektirdi.



"Zeytinburnu'nda yaklaşık 600 tane bilge neslimiz var"

Düzenledikleri etkinlik ve bilgi evlerinde yetişen bilge nesil projesiyle ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bugün bilge nesil üyelerimizle birlikteyiz. Bilge nesil, belediyemizin 2005 yılında örnek bir proje olarak kurmuş olduğu bilge evlerine devam eden gençler arasından seçilen kendilerinde gelecek gördüğümüz ülkenin geleceğine gelişmesine ciddi anlamda katkı vereceğine inandığımız gençlerden oluşuyor. Yaklaşık Zeytinburnu'nda 600 tane bilge neslimiz var. Onlarla ve aileleriyle birlikteyiz. Kahvaltı yaptık. Muhabbet ettik. Onların enerjisini ben üzerime almış oldum. Kendi enerjimi artırmış oldum. Büyüklere örnek olabilecek tavırlar sergileyen bu gençleri kutluyorum. İnşallah geleceğimiz çok daha güzel olacak. Bu gençleri görünce gelecekle ilgili ümidim çok daha artıyor" dedi.

Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilerle başkan Murat Aydın günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MB-HB-Y)



24.12.2016 12:02:57 TSI

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