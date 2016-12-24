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Namık Kemal ve İsmetpaşa okulları Halep için el ele verdi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin en eski okullarından olan Namık Kemal İlkokulu ile İsmetpaşa Ortaokulu Halep için el ele vererek Halep için yardım kampanyası başlattı.

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu ile Namık Kemal İlkokulu el ele verdi. "Halep için el ele veriyoruz" diyen iki okul Halep'e gıda yardımı için 30 Aralık gününe kadar kampanya başlattı. Halep için Tüm Düzce halkının katılımını bekliyorlar. Yardımlar okul idarelerine teslim edebilecek ve Halep'e ulaştırılacak.

(AY)



24.12.2016 12:03:55 TSI

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