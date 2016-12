YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 83 Yaşındaki Kamil Dede'den İlginç Eylem

İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da 83 yaşındaki bir şahıs, gerek ülkemizde gerekse İslam Dünyası'nda yaşanan terör olaylarında şehit olanlar için tek başına farklı bir eylem başlattı. Şehrin en işlek bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı'nda her sabah orta refüje oturup saatlerce Kur'an okuyan 83 yaşındaki Kamil Aktürk, hem şehitlerin ruhuna hatim ediyor hem de halkın duyarsızlığına ve televole kültürüne isyan ediyor.

Her gün sabah erkenden evinden çıkıp Adnan Menderes Bulvarı'na gelen 83 yaşındaki Kamil Aktürk, yoldan gelip geçen araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden Kur'an-ı Kerim açıp saatlerce okuyor. Herkesin şaşkın bakışlarına rağmen okuduğu Kur'andan gözünü ayırmayan Kamil Aktürk dondurucu soğuğa rağmen iki cüz okuyup şehitlere ve zor durumdaki Müslümanlara dua ediyor.

Duadan başka elinden bir şey gelmediğini ve yaşananlara karşı herkesin elinden geleni yapmasını isteyen 83 yaşındaki Kamil Aktürk "Tüm İslam alemi çeşitli bela ve dertlerle boğuşuyor. Bu belaların defi ve İslam aleminin selamete kavuşması için her gün Kur'an okuyorum. Bütün insanların selameti için okuyorum. Ancak gençlerin okumaması televole kültürüne kendilerini kaptırmaları beni üzüyor" diye konuştu.

24.12.2016 12:05:33 TSI

