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Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan:

- "15 Temmuz'u unutturmayacağız"



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, yapacakları programlar ile 15 Temmuz'u vatandaşlara anlatacaklarını söyledi.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Son Kale Türkiye, Gözyaşı Geceleri' adlı program düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program hakkında bilgiler veren Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, şunları söyledi:

"Memur-Sen olarak Son Kale Türkiye Gözyaşı Geceleri adlı program düzenliyoruz. Programın amacı 15 Temmuz'u vatandaşlarımıza unutturmamak adına böyle bir programı düzenlemiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada programlarımız da 15 Temmuz'u anlatmaya gayret edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz gerçekten bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bölünmesini hedef alan bir girişimdir. Dış güçlerin ve yerli iş birlikçilerinin yapmış olduğu bu saldırıyı gençlerimize anlatmak için bu tür programlarımız devam edecek."

(AG-Y)



24.12.2016 12:07:07 TSI

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