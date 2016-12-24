YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekden'li öğrencilerden Halep ve şehit yakınları için dostluk maçı

Tekden'li öğrencilerden Halep ve şehit yakınları için dostluk maçı

- Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden:

- "Sizler, diriliş neslinin evlatlarısınız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Tekden Fen Lisesi öğrencileri ile Tekden Ortaokulu öğrencileri, Halep'e destek için basketbol maçında karşı karşıya geldi. Maçtan elde edilen gelir, Halep'e ve şehit ailelerine bağışlanacak.

Tekden Fen Lisesi ve Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından Halep ve şehit aileleri için dostluk maçı düzenlendi. Maçtan elde edilen bilet geliri, Halep'e ve şehit ailelerine bağışlandı. Maç öncesinde konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrenciler ile gurur duyduklarını söyledi. Tekden, "Sevgili gençler, gördüm ki yine yapacağınızı yapmışsınız. Size layık olan yapmışınız. Allah sizlerden razı olsun. Siz, sadece kendini düşünen, sadece kendisi için yaşayan insanlardan değilsiniz. Bunu görüyoruz. Mazlumları ve masumları düşünüyorsunuz. Şehit ailelerini düşünüyorsunuz. İnsanlığın en büyük duygusu budur. Sizi görünce geleceğe olan ümidim artıyor. Sizler diriliş neslinin evlatlarısınız. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan sizlersiniz. Bu bizim gurur kaynağımız ve göğsümüzü kabartan bir olaydır. Eğitimcilerimizin sizlere verdiği bütün fedakarlıklar helal olsun. İnşallah yapacağınız yardımlar yerine tam manasıyla ulaşır. Sadece Halep'te değil, Musul'da, Kerkük'te, Doğu Türkistan'da ve Arakan'da gençler ve çocuklar sizleri bekliyor. Sizlerin en iyi şekilde gelişip Türkiye'yi çağlar üzerinde çıkarmanızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan da, "Siz değerli öğrencilerimizden şeref duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü Türk milleti tarihinden bugüne kadar adaletiyle mazlumun yanında yer alarak onlara yardım eden bir millet olarak yücelmiştir. Tarihimize baktığımızda her zaman dünya üzerindeki mazlumlar zulüm görenler gözünü Türk milletine dikmiştir. Şuanda olduğu gibi. Dünya üzerinde birçok yerden herkes Türk milletinin kendilerine uzanacak olan elini bekliyor. Bizler asil milletin evlatlarıyız. Bu asaletimizi bu tür davranışlarımızla gösteriyoruz" diye konuştu.

(AG-



24.12.2016 12:08:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER