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Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde "Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali" projesi kapsamında engelli öğrenciye beden müziği eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören işitme, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi vurmalı çalgılar ve beden müziği eğitmeni Doçent Muzaffer Özgü Bulut tarafından öğrencilere vücutlarını çalgı aleti olarak kullandı. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi.

Eğitim hakkında bilgi veren Doçent Muzaffer Özgü Bulut, müziğin yapı taşının ses olduğunu bedeninde sesin en temel aracı olduğunu söyledi. Beden seslerinin psikomotor beceri, tek ve çift yönlü yoğunlaşma ile sosyalleşmeyi arttırdığını söyleyen Bulut, "Bedenimize dokunmaya ve onu tanımaya oldukça yabancıyız. Etkinliğimizde öğrenciler çok katılımcıydı ve güzel bir çalışma oldu. Çok farklı engelli gruplarıyla çalışıyoruz. Burada çocukların inisiyatif aldığını gördüm. Grubumuzu öğrenciler yönetti. Onlar çaldı, biz oynadık. Aslında yaptığımız iş bir oyun. Oyunlarda boş zamanları eğlenceli geçirme aktivitesidir." dedi.

Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ezel Demirtaş organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirterek çok verimli bir çalışma olduğunu kaydetti.

(MU-İK)



24.12.2016 12:08:55 TSI

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