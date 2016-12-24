24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:05
Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi
Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi
Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde "Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali" projesi kapsamında engelli öğrenciye beden müziği eğitimi verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören işitme, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi vurmalı çalgılar ve beden müziği eğitmeni Doçent Muzaffer Özgü Bulut tarafından öğrencilere vücutlarını çalgı aleti olarak kullandı. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi.
Eğitim hakkında bilgi veren Doçent Muzaffer Özgü Bulut, müziğin yapı taşının ses olduğunu bedeninde sesin en temel aracı olduğunu söyledi. Beden seslerinin psikomotor beceri, tek ve çift yönlü yoğunlaşma ile sosyalleşmeyi arttırdığını söyleyen Bulut, "Bedenimize dokunmaya ve onu tanımaya oldukça yabancıyız. Etkinliğimizde öğrenciler çok katılımcıydı ve güzel bir çalışma oldu. Çok farklı engelli gruplarıyla çalışıyoruz. Burada çocukların inisiyatif aldığını gördüm. Grubumuzu öğrenciler yönetti. Onlar çaldı, biz oynadık. Aslında yaptığımız iş bir oyun. Oyunlarda boş zamanları eğlenceli geçirme aktivitesidir." dedi.
Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ezel Demirtaş organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirterek çok verimli bir çalışma olduğunu kaydetti.
(MU-İK)

24.12.2016 12:08:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı
YEREL

GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE 200 KİLOLUK VATOZ YAKALANDI
Balıkçılar KDV indirimi istedi
YEREL

BALIKÇILAR KDV İNDİRİMİ İSTEDİ
Zihinsel engellilerin yaşadığı zorluklar sahneye aktarıldı
YEREL

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR SAHNEYE AKTARILDI
Kan bağışında bulunanlara madalya takıldı
YEREL

KAN BAĞIŞINDA BULUNANLARA MADALYA TAKILDI
Engelli öğrencilere &quot;beden müziği&quot; eğitimi
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE "BEDEN MÜZİĞİ" EĞİTİMİ
Muğla'da otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ 3 YARALI
Milas'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL

MİLAS'TA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Golden çetesi&quot;nin reisi hastaneye kaldırıldı
YEREL

GOLDEN ÇETESİ"NİN REİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Muğla'da yapı markette yangın
YEREL

MUĞLA'DA YAPI MARKETTE YANGIN
Bodrum'da eğitim yararına konser
YEREL

BODRUM'DA EĞİTİM YARARINA KONSER
Milas'ta yavuz hırsız önce motosiklet çaldı sonra zeytin çuvallarını
YEREL

MİLAS'TA YAVUZ HIRSIZ ÖNCE MOTOSİKLET ÇALDI SONRA ZEYTİN ÇUVALLARINI
Kan bağışçıları ödüllendirildi
YEREL

KAN BAĞIŞÇILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
TÜRSAB'ın yeni yönetimi CHP 'yi ziyaret etti
YEREL

TÜRSAB'IN YENİ YÖNETİMİ CHP 'Yİ ZİYARET ETTİ
CHP'li Ünlü: &quot;Marmaris'in gaziliğe değil devlet desteğine ihtiyacı var&quot;
YEREL

CHP'Lİ ÜNLÜ: "MARMARİS'İN GAZİLİĞE DEĞİL DEVLET DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"
Öğrenciler geleneksel enstrümanlar ve müzikleri tanıdı
YEREL

ÖĞRENCİLER GELENEKSEL ENSTRÜMANLAR VE MÜZİKLERİ TANIDI
Muğla'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Seydikemer'de 6 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
YEREL

SEYDİKEMER'DE 6 ÖĞRETMEN FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Milas AK Parti'de görev değişikliği
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Okutur; &quot;Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz&quot;
YEREL

OKUTUR; "YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEKİ FUARLARDA BÖLGENİN TANITIMINI YAPIYORUZ"
ilas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
YEREL

İLAS'TA BELEDİYE İHALELERİNE YOĞUN İLGİ
Milas'ta AKUT gönüllüleri eğitime başladı
YEREL

MİLAS'TA AKUT GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİME BAŞLADI
Muğla'dan Halep'e ilk Un yardımı
YEREL

MUĞLA'DAN HALEP'E İLK UN YARDIMI
Milas AK Parti'den taziye ziyareti
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Muğla İkinci Amatör Küme kuraları çekildi
YEREL

MUĞLA İKİNCİ AMATÖR KÜME KURALARI ÇEKİLDİ