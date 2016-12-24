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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:06
Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi
Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği tarafından gerçekleştirilen "4 Mevsim Yozgat" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Fotoğraflarla Yozgat'ın anlatıldığı "4 Mevsim Yozgat" fotoğraf yarışması ödül törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, il müdürleri ve vatandaşlar ile dereceye girenler katıldı.
Terönde açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın tanıtıma daha çok ihtiyacı olduğu için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yozgat'ın gerçek değerini bu türlü tanıtımlarla gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Yurtnaç, "Bizler bu şehirde tanıtıma önem vermeliyiz. Bu tanıtımları da çağın gereksinimlerine göre yapmalıyız. Dışarıdan insanların enerjisini bu şehre katmamız lazım. Foto maraton 90 kişinin bu şehre gelip kendi gözleriyle kendi bakış açılarıyla fotoğraflanmasını ortaya çıkardı. Biz kurumlarla beraber bir ahenk içerisinde bu çalışmaları yaptığımızda inanın sonucunda başarılı olaylar çıkacaktır. Aynı zamanda kültür sanat alanında da Yozgat'ı gündeme taşıdığımızda burada akşamları enstrüman öğrenmeye giden gençler ayda bir defa tiyatronun, sinemanın olduğunu gündeme getirdiğinde Yozgat artık yaşanılabilir sosyal hareketli bir şehir haline gelecektir" dedi.
Konuşmaların ardından ise düzenlenen yarışmada birinci olan Merve Türedi, ikinci olan Burak Orta ve üçüncü olan Hatice Ekiz'e ödülleri verildi. Ayrıca yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu.
(BMG-AG-Y)

24.12.2016 12:09:13 TSI
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