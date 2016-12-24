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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de FETÖ'den 1 öğretmen tutuklandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:09
Nevşehir'de FETÖ'den 1 öğretmen tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir öğretmen tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan öğretmen S.D. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
(COŞ-AG-Y)

24.12.2016 12:10:27 TSI
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