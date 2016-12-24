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Şerife Tuncer: "Erzurum çok iyi bir deneyim olacak"



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ERZURUM (İHA) - İki yıl önce Lihteştayn'da yapılan EYOF'ta ülkemizi biatlon branşında temsil eden milli sporcu Şerife Tuncer, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) ülkemizde düzenlenecek olmasının, mücadele edecek sporcular için hem avantaj hem de çok iyi bir deneyim olacağını söyledi.

Ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için geri sayım devam ediyor. Bu organizasyon öncesi, iki yıl önce Lihteştayn'da ülkemizi biatlon branşında temsil eden sporculardan biri olan Şerife Tuncer, yaşadığı deneyimi paylaştı.

Spora ilk boksla başlayan milli sporcu Şerife Tuncer, kendi çabalarıyla başladığı kayakta kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Bugün geldiği noktada sürekli çalışmaya devam ettiğini belirten Milli sporcu, biatlon branşını çok sevdiğini vurgulayarak, "Farklı bir spor yaptığım için kendimi farklı hissediyorum. Önümüzdeki yıllarda sporculuk kariyerimde istediğim noktaya gelemesem dahi antrenör olarak bu sporun içerisinde yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk uluslararası deneyiminin EYOF 2015 olduğuna dikkat çeken 18 yaşındaki milli sporcu, "İlk kez büyük bir yarışa katılmıştım. Çok heyecan verici ve güzeldi. Ancak tecrübesiz olduğum için iyi bir derece elde edemedim. Fakat benim için mükemmel bir deneyimdi" dedi.

'Arkadaşlarıma çok güveniyorum'

EYOF 2017 Erzurum'da ülkemizi temsil edecek sporculara çok güvendiğini belirten Tuncer, şunları söyledi: "Bir sporcu hırsını, cesaretini ve heyecanını asla kaybetmemeli. Bu sene mücadele edecek arkadaşlarımız için Erzurum çok iyi bir deneyim olacak. Gerek tesisler gerekse altyapı noktasında yapılan çalışmalarla iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. EYOF 2017 Erzurum'da yarışacak arkadaşlarıma çok güveniyorum çünkü onlar çok güzel bir şekilde hazırlanıyorlar."

'Türkiye'de yarışmak çok farklı olacak'

EYOF 2017'nin Erzurum'da düzenlenmesinin büyük avantaj olduğuna vurgu yapan milli sporcu Şerife Tuncer, "Antrenman yaptıkları bir pistte mücadele etmek ve izleyicilerin çoğunu tanıyor olmak sporcuların özgüvenlerini olumlu etkileyecektir. Yurt dışında yarışmakla Türkiye'de yarışmak arasında çok ciddi fark olacaktır. Kendi ülkemizde olması motivasyonu üst düzeye çıkaracak" dedi.

(ERZ-AT-Y)



24.12.2016 12:14:08 TSI

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