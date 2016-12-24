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Oto sanayicilerinin daraba ve tesis isyanı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:16
Oto sanayicilerinin daraba ve tesis isyanı
Oto sanayicilerinin daraba ve tesis isyanı
- Oto Tamirciler Odası ve Sanayi Sitesi Başkanı Muhittin Doğan, işyerlerinin daha 6 ay geçmeden darabalarının düştüğünü, müteahhitin de vaat ettiği sosyal tesisi vermediğini dile getirdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Oto Tamirciler Esnaf Odası ve Adana Sanayi Sitesi Başkanı Muhittin Doğan, yaklaşık 3 yıl önce görkemli törenle açılan sitede hizmet veren esnaf ve sanatkarların, müteahhit kaynaklı sorunlar yüzünden mağdur olduğunu belirterek çözüm için yetkililerden destek istedi.
Oda ve Site Başkanı Muhittin Doğan, sitede zor şartlarda hizmet veren esnaf ve sanatkarlar ile bir araya gelerek, müteahhitten kaynaklanan sorunlarını dile getirdi. Başkan Doğan, müteahhide defalarca başvuruda bulunmalarına rağmen sorunlarına çözüm getirilmediğini ve yaşanan aksaklıklardan üyelerinin büyük zarar gördüğünü belirterek, son çare olarak mahkemeye başvurup haklarını arayacaklarını bildirdi.
Başkan Doğan,"Adana Oto Tamirciler Sitemizde aktif 350 üyemiz var. Biz burayı 3 yıl önce, çeşitli vaatler, görkemli tanıtım broşürleri ve afişlerle bizleri inandırıp siteyi yapan firma sahibi müteahhitten devraldık. Ancak, aradan geçen zaman içerisinde yaşadığımız sorunlara duyarsız kaldı. Bize, tanıtım broşüründe gösterdiği, vaad ettiği sosyal tesis yerimizi vermediği gibi buraya bir de iş makinelerini yerleştirip park yeri yaparak işgal etti. Üstelik, buranın tapusunu da üzerine almış, kimseye vermem diyor. Ayrıca, işyerlerimizin kötü malzeme kullanılarak yapılan darabaları daha 6 ay geçmeden düşmeye başladı. İş kazaları oldu, ama çok şükür can kaybımız yok. Mahkeme kanalıyla darabalar için bilirkişi çağırdık, raporlar elimizde . 'Kullanmayın, üzerinize düşer, ölürsünüz' diyorlar, ama üyelerimiz mecburen kullanıyor. Avukatımız aracılığıyla kendisiyle yapılan görüşmelerde, üyelerimizden tamirat için para talep etti. Vermeyince de yaptırmadı. Duyarsızlık üzerine, üyelerimiz dışarıdan usta getirerek darabalarını yeniden yaptırdı. Ancak, bu paralar ceplerinden çıktı, müteahhit yardımcı olmadı. Davacıyız, bu müteahhit haklarımızı vermiyor. Bu işi mahkeme yoluyla çözmeye karar aldık. Ayrıca, sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'tan, esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve hukukunun korunması için destek istiyor ve bekliyoruz"dedi.
Site esnafları da, düşen darabalar yüzünden çalışanların hayati tehlike atlattığını, siteye gelirken, çok güzel tanıtımlar yapıldığını, müteahhidin bazı üyelere otomotik kumandalı daraba sözü dahi verirken, bazılarına da sözünün bile edilmediğini, bugün darabalar ile ilgili sürekli sorun yaşadıklarını, korku içinde çalıştıklarını söylediler. Esnaflar, ayrıca site projesinde var olan sosyal tesis yerlerinin işgal edilip,tapusunun da müteahhidin üzerine geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Başkan Doğan'a mahkemeye gitme konusunda tam destek verdiler.
(AKL-Y)

24.12.2016 12:18:57 TSI
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