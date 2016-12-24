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Önder Gençlik Etkinlikleri başladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:17
Önder Gençlik Etkinlikleri başladı
Önder Gençlik Etkinlikleri başladı
- Osmaniye'de Önder İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları' nın organize ettiği "Önder Gençlik Etkinlikleri" başladı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Önder İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları'nın organize ettiği "Önder Gençlik Etkinlikleri" başladı.
Etkinlikler çerçevesinde İmam Hatip Okullarında Yusuf Karaburç ile Muharrem Şanaral 'ın ilahileri ve ezgileri, Hakkı Yılmaz'ın sunumu ve sema gösterileriyle ilk etkinlikler Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.
Önder Gençlik Etkinlikleri, Osmaniye 'de bulunan beş İmam Hatip Lisesi ile altı İmam Hatip Ortaokulunda yapılacağı belirtilirken Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci, "Gayretli çalışmalarından dolayı Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Yılmaz 'a ve emeği geçen arkadaşlara şükranlarımızı iletiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençleri sosyal, kültürel aktivitelerle buluşturmak arzusuyla bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.
(KSM-Y)

24.12.2016 12:20:08 TSI
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