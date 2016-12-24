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Hakkari'deki köpeklerin öldürülmesi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:20
Hakkari'deki köpeklerin öldürülmesi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hayvan Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Hakkari'de yaşanan köpek katliamı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Hakkari'de bir bakımevinin olmadığı ve çok zor koşulların bulunduğunu ifade eden Haykonfed yetkilileri, öldürülerek Hakkari şehir çöplüğüne atılan köpek katliamının peşini bırakmayacaklarını söylediler.
Haykonfed açıklamasında, "19 Aralık'ta Hakkari Belediye Başkan Vekili Sayın Cüneyt Epçim ile çok sevindirici bir görüşme yaptık. Bir küçük bakımevi kurulması için ilk adımları atmışlardı. Karda kışta sokak ve çöplük canlarının doyurulması için harekete geçeceklerdi. Ancak bu konuşmalarımızdan dört gün sonra çok üzücü bir olay yaşandı. İlçelerden birinden geldiği sanılan ve plakası alınamayan bir kamyonet bir kısmı küpeli, üzerlerinde numaralar olan ve hayli bakımlı oldukları görülen onlarca öldürülmüş köpeği Hakkari çöplüğüne atarak kaçtı. İHA muhabirleri olayı görüntüledi. Hakkari'de herkes çok üzgün. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dileriz sorumlular en kısa zamanda bulunur" denildi.
(FT-ŞAK-Y)

24.12.2016 12:23:34 TSI
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