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Öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Özel Final Ortaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle Adilcevaz Özel Final Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Mahmut Gül ile birlikte şehit olan güvenlik görevlileri için İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek taziyelerini iletti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin bu anlamlı ziyareti bizi fazlasıyla duygulandırmıştır. Biz de bu birlik, beraberlik olduğu sürece bizlerin mücadelesi daha güçlü şekilde sürecektir. Bu nedenle öğrencilerimize ve öğretmenlerine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Okul müdürü Mahmut Gül ise yaptığı açıklamada; "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle hayatlarını kaybeden askerlerimiz için öğrencilerimizle birlikte ilçemizdeki askerlerimize baş sağlığında bulunduk. Rabbim bundan böyle bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(ÖB-ŞAK-Y)



24.12.2016 12:26:53 TSI

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