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Başkan Bakıcı, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nu yeni yerinde ziyaret eden Başkan Bakıcı, Okul Müdürü Murat Gümüş ile bir süre görüştü. Okulun eksikleri ve ihtiyaçları ile yürütülen faaliyetlerin konuşulduğu görüşmenin sonunda Müdür Gümüş, Başkan Bakıcı'ya okulu gezdirdi. Başkan Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle mini sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı her birine derslerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Bakıcı, "Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'muzdaki çocuklarımızı ziyaret ettik. Millet İradesinin galip geldiği 15 Temmuz sürecinden sonra binamız asıl sahibine, milletin hizmetine verildi" dedi.

(FSİ-KÇ)



24.12.2016 12:29:21 TSI

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