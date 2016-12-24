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Eskişehir'de 'Geleceğin Donörleri Fikir Kampı' gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de okuyan üniversite ve lise öğrencilerine yönelik, Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında kabul edilen Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir Projesi dahilinde 'Geleceğin Donörleri Fikir Kampı' gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ile Merkezi Finans ve İhale Biriminin yürüttüğü Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında kabul edilen Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir projesi kapsamında 100 üniversite öğrencisi ve 100 lise öğrencisi, Geleceğin Donörleri Fikir Kampı'na katıldı. Sivil Toplum Diyaloğu 4. döneminde gerçekleştirilen kamp dahilinde Türkiye ve dünya üzerindeki kan bağışı farkındalık metotları ve bu metotlarda kullanılan materyaller gibi konularda uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalar yürütüldü.



"Gençlerimiz çevremizdeki bilincin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır"

Kampta kısa bir konuşma yapan Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, projenin yeni metotlar geliştirmede en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu dile getirdi. Girgin, "Özellikle bugün liseli, Pazar günü ise üniversiteli 100'er gencimizle geliştireceğimiz metotlar, çevremizdeki bilincin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bir tarafta sanal gerçeklik yoluyla bağışlanan kan ürünlerinin serüvenini şekillendirecek gençlerimiz, diğer tarafta bilinçaltı sürekli kan stoğu azalması mesajını veren işletmelerin iş yerlerinde sağlayacakları iyi niyet sözleşmeleri aracılığıyla her birey için yeni bir metot oluşturmaya güç katmış olacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından 'Farkındalık Atölyesi' çalışmaları kapsamında eğitmenler aracılığıyla öğrencilere bilgiler verildi.

(KA-KÇ)



24.12.2016 12:30:54 TSI

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