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ICONOVA'nın anahtarı Mehmet Şimşek'te

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:29
ICONOVA'nın anahtarı Mehmet Şimşek'te
ICONOVA'nın anahtarı Mehmet Şimşek'te

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Empati Alışveriş Şenliğine ana sponsor olan ICONOVA'nın standı büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e projenin anahtarı verildi.
ICONOVA Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Acar ve Esat Şireci, standı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Gaziantep'in ve bölgenin en prestijli projesi hakkında detaylı bilgiler verdi. ICONOVA'nın reklam yüzü Ezgi Avcı da eşsiz mimari projesi, malzeme kalitesi, yapı teknolojisi ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla adından sıkça söz ettiren ICONOVA'nın sembolik anahtarını Mehmet Şimşek'e takdim etti. Projeyi yakından takip ettiğini söyleyen Şimşek, yapımı hızla devam eden ve Aralık 2017'de yaşamın başlayacağı projenin Gaziantep'e ayrı bir vizyon katacağına inandığını söyledi. Şimşek ile birlikte Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu da standa konuk olun isimler arasında yer aldı.
Ezgi Avcı ziyaretçilerle buluştu
Bu arada, Empati Alışveriş Şenliğine katılan davetliler, ICONOVA standında Ezgi Avcı sürpriziyle karşılaştı. ICONOVA'nın marka elçisi olan başarılı spiker ve dizi oyuncusu Ezgi Avcı, standa gelen ziyaretçilerle uzun uzun sohbet etti.
ICONOVA'nın sadece binalardan oluşan bir proje olmadığını, tüm detayları düşünülmüş, başlı başına bir yaşam merkezi olduğunu belirten Ezgi Avcı, kendisinin de bu projenin içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Ezgi Avcı, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile de sohbet ederek, böyle bir organizasyona imza attıkları için tebrik etti.
(BRN-Y)

24.12.2016 12:33:10 TSI
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