24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Sicil affı" esnafı sevindirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:44
"Sicil affı" esnafı sevindirdi
"Sicil affı" esnafı sevindirdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(FATSO) Tayfun Karataş, "Esnafımızın yıllardır beklediği 'sicil affı' çok şükür Meclis'ten çıkıyor. Çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Sicil affının çok önemli olduğunu belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş açıklamasında, "Banka ile münasebetleri iyi olan işletmeler zaten kredi alma konusunda pek sıkıntı yaşamıyordu. Asıl önemli olan, her hangi bir şekilde, istemeden çekini, senedini, kredisini ödeyemeyen ve bu sebeple bankadaki sicilleri bozulan firmaların durumu için sicil affı çok önemliydi. Bu anlamda sicil affının çıkması bizleri memnun etmiştir. Esnaflarımız rahat bir nefes alacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
Karataş, "KOSGEB destekli faizsiz kredi imkanı güzel lakin daha fazla kişinin faydalanması gerekir. Sadece Ordu ilimizde 25 bin civarında başvuru var fakat sadece 150 civarında kişi faydalanacak. Bu sayının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
(AA-SLH-Y)

24.12.2016 12:45:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ortapedik Onkoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı
YEREL

ORTAPEDİK ONKOLOJİ BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI
Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

FATSA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
&quot;Günde en az 2 kivi tüketilmeli&quot;
YEREL

"GÜNDE EN AZ 2 KİVİ TÜKETİLMELİ"
Ağzından alınan parça ile idrar yoluna yama yapıldı
YEREL

AĞZINDAN ALINAN PARÇA İLE İDRAR YOLUNA YAMA YAPILDI
CHP'li Şahin: &quot;Terörün arkasında emperyalist güçler var&quot;
YEREL

CHP'Lİ ŞAHİN: "TERÖRÜN ARKASINDA EMPERYALİST GÜÇLER VAR"
&quot;15 Temmuz Direniş ve Dirilişi&quot; Konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ DİRENİŞ VE DİRİLİŞİ" KONFERANSI

Ordu'da Halep'e yardım için kermes açıldı
YEREL

ORDU'DA HALEP'E YARDIM İÇİN KERMES AÇILDI
Yüzeyi buz tutan Ulugöl'e ziyaretçi akını
YEREL

YÜZEYİ BUZ TUTAN ULUGÖL'E ZİYARETÇİ AKINI

&quot;Arım Balım Peteğim&quot; projesi
YEREL

"ARIM BALIM PETEĞİM" PROJESİ
AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu:
YEREL

AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞDU:
Ordu'da en çok daire Fatsa'da satıldı
YEREL

ORDU'DA EN ÇOK DAİRE FATSA'DA SATILDI
Sıraya göre değil, ihtiyaca göre hizmet
YEREL

SIRAYA GÖRE DEĞİL, İHTİYACA GÖRE HİZMET
&quot;15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Geçmişten Günümüze Tüm Şehitleri Anma&quot; programı
YEREL

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜM ŞEHİTLERİ ANMA" PROGRAMI

&quot;Arım Balım Peteğim Projesi&quot;
YEREL

"ARIM BALIM PETEĞİM PROJESİ"