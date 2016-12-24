YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Damal ve Sultandağı Belediye Başkanları Başkan Kurt'u ziyaret etti

Damal ve Sultandağı Belediye Başkanları Başkan Kurt'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, il ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak Ardahan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve Afyon Sultandağı Belediye Başkanı Osman Acar ile bir araya geldi. Her iki ziyarette Başkan Kurt'un makamında gerçekleşirken, belediye başkanları hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aktarıp fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde belediyeler arasında işbirliği, yardımlaşmayı sağlamak, kent hizmetlerine ortak akılla modern ve kalıcı çözümler konuşuldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Damal ve Sultandağı Belediyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Kurt; iş birliğinin, birlik olmanın her zaman önemli olduğunu vurguladı.

(MSY-KÇ)



24.12.2016 12:53:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER