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Sekmen: "Erzurum kalkınma seferberliğiyle yeniden yeşerecek"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, değişim, dönüşüm ve kalkınma seferberliği içerisinde olan Erzurum'un tabiri yerindeyse yeniden yeşereceğini ifade etti.

Başkan Sekmen, Türkiye genelindeki Şenkaya ilçesi dernek başkanları ile bir araya geldi. Sarıkamış Harekâtı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla Erzurum'a gelen Şenkaya ilçesi dernek başkanları ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Nevzat Demirkol'u Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ağırlayan Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Sarıkamış, 90 bin kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu topraklar Benimde iki dedem gitmiş, büyük dedelerimiz, bir daha geri gelmemişler. Dedemin babası ve amcası Onun için kahraman ecdadımız gibi bu toprakları canımız pahasına hep beraber koruyacağız. Belki de yeni bir tarih yazacağız. Bugün de kahraman Mehmetçiklerimize Allah cesaret versin, güç, kuvvet, sağlık versin, imanlarına daha büyük iman şuuru versin ki o cesaretle, düşmanın üzerine yürüsün" dedi. Konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi Destanı'na vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Kahraman Mehmetçiklerimiz ve polisimiz, canları pahasına hendeklere döşedikleri o bombaları söküp attılar. Zannettiler ki bu millet bu cesareti gösteremeyecek. Oralarda yaşayan vatandaşlarımız da vatan hainlerinin gerçek yüzlerini bir kez daha gördüler ve devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında yer aldılar. O vatan hainlerini bu topraklardan defettik. Bu sefer başka bir hain terör gurubunu devreye sokarak 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundular ama bu devlet, aziz millet cesurca tankın namlusuna göğsünü siper ederek, tankın önüne yatarak, üstüne çıkarak, yüz yıl önce 'Çanakkale geçilmez!' dediği gibi 'Bu vatan topraklarını, vatan hainlerine bırakmayacağız!' dedi. Yine o hainler, bu milletin işadamlarının, hayırseverlerin zekâtlarını, sadakalarını, yardımlarını, kurbanlarını, derilerini aldı başka birilerine götürdüler. Onun da üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz.

İşte en son Rus Büyükelçisinin öldürülmesi de ayrı bir hainlik örneğiydi. Her yaptıkları hainlikte kendilerini deşifre ediyorlar, kendilerini orta yere koyuyorlar. Bu da onların gerçek yüzünü gösteriyor."

"HEDEFİMİZ: 4 MEVSİM TURİZM"

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir'in belediye hizmetlerinin yanı sıra sanayi, ticaret, turizm ve kalkınma hamlesi doğrultusunda da çaba harcadığını bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu toprakların yeniden yeşermesi lazım. Bu topraklar maalesef uzun süre, bilerek veya bilmeyerek, geri bırakılmış. Başbakanımızın açıkladığı 23 vilayeti kapsayan Cazibe Merkezleri içerisinde Erzurum'da yer aldı. Buraların sanayileşmesi, istihdam ve üretim merkezi olabilmesi için önemli bir teşvik paketi yürürlüğe kondu. Buraları sanayileştirelim, buradaki hemşerilerimizi doğdukları topraklarda tutalım. İnsanlarımızın doğdukları topraklarda yaşaması lazım. Büyükşehirlerimizin halini görüyoruz, büyükşehirlerimizde maalesef adım atacak yer kalmadı. Ne kadar yeni yol ve ulaşım olanakları yaparsak yapalım trafik İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kocaali'de, Bursa'da anormal sıkıntı. Onun için buradaki nüfusumuzu burada tutmamız, insanlarımıza burada iş imkânı sunmamız, bir de Anadolu'nun bu topraklarını da sahipsiz bırakmamamız gerekiyor. Bunun için yatırımlara özen gösteriyoruz. Allah nasip ederse bir-iki yıl içerisinde buralara sanayi yatırımları yapılacak. Bunların hamlelerini başlattık, çalışmalarımız son noktaya geldi. Bir ülke sadece üç-beş şehrin kalkınmasıyla ayakta durmuyor. Topraklarımızın tamamını kalkındıracağız. Biz de burada bir kavşak noktasında, eski tabirle İpekyolu üzerindeyiz. Osmanlı Devleti zamanında Erzurum, gümrük vergisi bakımından 3. sıradaymış. Bugün çok gerilerde Biz Erzurum'umuzu yeniden tarihteki o güçlü konumuna kavuşturmanın çalışmasını yapıyoruz. Çok sayıda yatırımcı getirip Erzurum'u ve yatırım imkânlarını tanıtıyoruz. Yeraltımız tamamen maden Krom, bakır, manyezit, altın, çinko, mermer, tuz, kömür maden yatakları var. Şifalı sıcak kaplıca sularımız var. Güneşi en bol alan şehirlerden birisiyiz. Güneş panelleri döşendiği zaman yazın 15-16 saat, kışın ise 12-13 saat güneşten enerji almamız mümkün. Bu çalışmalar başladı. Şuanda Erzurum'da güneş tarlaları kuruluyor. Şehrimiz bir turizm kenti Dünya'nın hiçbir yerinde Erzurum'daki gibi böyle bir kayak merkezimiz yok. Hava limanına indiğinizde 10 dakikada şehirdesiniz, 15 dakikada kayak merkezindesiniz, hemen otellerin bitişiği kayak merkezi, kayak elbiselerinizi giyip hemen kaymaya başlıyorsunuz. Hedefimiz burada 4 mevsim turizm çalışması yapmaktır."

(ERZ-AT-Y)



24.12.2016 13:14:55 TSI

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