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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1 yaralı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:16
Otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Aladağ Caddesi üzerinde yaşanan kazada, stadyum istikametinden gelen kamyonet ile Asma yönünden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle iki araç savrulurken çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri de yaralıya müdahale etti. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de olay yerine gelerek kaza hakkında tutanak tuttu. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
(MK-OA-Y)

24.12.2016 13:19:54 TSI
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