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Öğrencilerden darbe paneli



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri geçmişte yaşanan darbeleri bir panel düzenleyerek anlattılar.

Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Osmanlı Devletinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşanan darbe ya da darbe girişimlerini Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenledikleri panelle anlattılar.

Bir gün boyunca sürecek olan panelde öğrenciler, Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde oluşan darbelerden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atlatmış olduğu 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki tüm darbeleri dinleyicilere anlattılar. Panele Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü, Öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

(SK-AT-Y)



24.12.2016 13:23:02 TSI

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