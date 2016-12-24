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Başakşehir'de yenilikçi fikirler ödüllendirildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:33
Başakşehir'de yenilikçi fikirler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Serdal Altıntepe
İSTANBUL (İHA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Finalistlere ödüllerini veren Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, girişimci gençlerin desteklenmesi konusuna dikkat çekti.
Türkiye'nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir Living Lab tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Başakşehir Emin Saraç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Living Lab Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Çakır, TÜGVA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Ömer Koçkam, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Tespit edelim, ortaya çıkaralım, hayata geçirelim"
Törenin açılış konuşmasını Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. Dünyada ve Türkiye'de teknolojinin geldiği durumu değerlendiren Başkan Uysal, Türkiye'nin teknoloji de geri kaldığının farkında olduğunu söyledi. Dünya standartlarını yakalayabilmenin yolunun gençlerden geçtiğine işaret eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bu yüzyılda dünya artık teknoloji ile ilgileniyor. Ülke olarak bu konuda ne kadar geri ve ilgisiz kaldığımızı fark ettiğimiz bir noktadayız. Gençlerin çalışması hem dünyada insanlara yeni imkanların sunulması hem de kendilerine gelecek temin etmesini sağlar. Eğer Başakşehir Living Lab'te yaptığımız bu çalışmalar, bu yarışmalar bu tür gençlerin ortaya çıkmasını sağlayacaksa asıl amacına o zaman ulaşmış olacak. İnanıyoruz ki bu şekilde gençlerimiz ülkemizde bol miktarda var. Özellikle bu çalışmaları gördükten sonra, gençlerimiz getirdiği çalışmalar çok orijinal. Gençlerimizde aslında çok güzel cevher var. Yeter ki bunları tespit edelim, ortaya çıkaralım, hayata geçirelim."

Ödüller 4 kategoride verildi
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 4 ayrı kategoride 250'ye yakın proje katıldı. Finalistler pek çok farklı kategorideki yenilikçi fikirler arasından seçildi. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü "Güvenli Bebek Arabası" projesi ile Niğde'den yarışmaya katılan Alperen Kahraman'ın olurken, İbrahim Aslan lise kategorisinde "Görme Engelliler için Toplu Taşıma Yardımı Cihazı" ile birincilik ödülü kazandı. Üniversite kategorisinde ise Metehan Emlik, Eray Ünal ve Buğra Gönül birincilik ödülüne layık görülürken, "Robosandalye" projesi ile öğretmen kategorisinde yarışmaya Niğde'den katılan Ertuğrul Özar birinci oldu.
(SA-HB-Y)

24.12.2016 13:36:24 TSI
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