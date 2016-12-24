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İş dünyası ALTİD'de buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) üyeleri Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni (ALTİD) ziyaret etti.

BAKSİFED üyesi olan Antalya Sanayici İşadamları Derneği (ANSİAD), Antalya Organize Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD), Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER), Antalya İşkadınları Derneği (ANTİKAD), Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği (IGSİAD), Burdur Sanayici Serbest Meslek Mensupları ve İşadamları Dayanışma Derneği (BUSİAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanları ALTİD'İ ziyaret ettiler. Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar'ın Alanya'da ağırladığı heyet ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve dernek üyeleriyle turizmin geleceği ve turizme bağlı 50 sektörün durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

(SÇ-SÇ-Y)



24.12.2016 13:39:00 TSI

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