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Sarıkamış unutulmadı

- ESKENT Derneği Kültürel Çalışmalar Birimi Başkanı Fahri Er:

- "Kültürel erozyon yanında popüler, aktüel ve dejenere gündemler ile asli kimliğimizi unutmamız istenmekte"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT) tarafından Sarıkamış Şehitleri anısına 'Kardelen Çiçekleri' adlı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Hamamyolu Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan ESKENT Derneği Kültürel Çalışmalar Birimi Başkanı Fahri Er, sergiye Kardelen Çiçekleri adını verdiklerini ifade ederek, "Geçmişe vefa, geleceği unutturmamak amaçlı sergiler zincirimizin ilki olan 102. yılında yüreğimiz burkularak vicdanımız sızlayarak yad ettiğimiz ve Kardelen Çiçekleri adını verdiğimiz Sarıkamış Şehitleri anma sergisi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kültürel erozyon yanında popüler, aktüel ve dejenere gündemler ile bir anlamda asli kimliğimizi unutmamız istenmekte. Milletimizin geçmişine her anlamda sahip çıkıyoruz, her anlamda hürmet ve minnet ile anıyor, yad ediyoruz. Son süreçte kahpe pusularda İstanbul Beşiktaş'ta, Kayseri'de, Suriye'de, Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de ve daha birçok yerde vatan uğruna şehadete yürüyenleri saygıyla selamlıyoruz. Aziz hatıraları her daim var olsun ve büyük Türk milletinin geleceğinin sahibi Türk gençliği olarak haykırıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene. Unutursak kahrolalım, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

(MY-MET-Y)



24.12.2016 14:06:59 TSI

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