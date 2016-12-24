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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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İl Müftüsü Geylani'den Vali Toprak'a veda ziyareti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:13
İl Müftüsü Geylani'den Vali Toprak'a veda ziyareti
İl Müftüsü Geylani'den Vali Toprak'a veda ziyareti

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a veda ziyaretinde bulundu.
18 Kasım 2011 tarihinden beri Hakkâri İl Müftülüğü görevini yürüten ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde Bitlis İl Müftülüğü'ne atanan Mehmet Feysal Geylani, Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek vedalaştı. Vali Toprak, uzun süre Hakkâri'de görev yaparak başarılı hizmetler gerçekleştiren Geylani'ye teşekkür ederek yeni görev yerinde de başarılar diledi. Vali Cüneyit Orhan Toprak Geylani'ye Hakkâri hatırası olarak yöreye ait el dokuması kilim ve plâket hediye etti.
(FT-ŞAK-Y)

24.12.2016 14:16:36 TSI
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