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Sanatçı adayları yeteneklerini sergiledi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:15
Sanatçı adayları yeteneklerini sergiledi
Sanatçı adayları yeteneklerini sergiledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, karma resim ve heykel sergisi açtı. Sanatçı adaylarının eserleri, sanatseverlerden tam not aldı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'ndeki sergide, tamamı öğrencilere ait 40 adet resim ve 14 adet heykel olmak üzere toplamda 44 eser yer aldı. Karma sergide sergilenen eserler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemine ait.
CHP Mersin Milletvekili Serdar Kuyucuoğlu, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışında konuşan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Adnan Aydın, sergiyi, öğrencilerinin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve okulun tanıtımına katkı sağlanması adına açtıklarını belirtti. Öğrencilerinin genç yaşta sergi açmasından gurur duyduklarını ifade eden Aydın, öğrencilerinin başarılarından en az ebeveynleri kadar mutlu olduklarını söyledi. Hem öğrencilerinin hem de öğretmenlerinin çok yetenekli olduğunu kaydeden Aydın,
"Okulumuzda hem sanat hem de müzik bölümü var. Buradan mezun olan öğrencilerimizin büyük bölümü üniversiteyi kazanır. Okulumuzun mezuniyet başarısı ise yüzde 95'in üzerinde" dedi.
16 yılda 152 ödül
2004 ile 2016 yılları arasına 152 ödül sığdırdıklarını bildiren Aydın, "Resim alanında 4 uluslararası, 78 ulusal, 70 yerel toplamda 152 adet çeşitli kategorilerde dereceler elde ettik. Bunlardan 25 birincilik, 10 ikincilik, 7 üçüncülük ödülümüz var. Müzik alanında, 2009 yılı TRT Ses Yarışması Türkiye birinciliği, uluslararası alanda 1, ulusal düzeyde 2, yerelde 2 olmak üzere birçok mansiyon ödülü kazandık. Bunların yanında Valilikçe düzenlenen programlar ile belirli gün ve haftalarda, özel günlerde konser verdik" diye konuştu.
Her yıl düzenli olarak okullarında sergi açıklarını da anlatan Aydın, bu serginin bu dönem içerisinde açtıkları 3'ncü sergi olduğunu belirtti.
Öte yandan okullarının istedikleri düzeyde talep görmediğini dile getiren Adnan Aydın, bunun sebebi olarak ortaokul öğrencilerinin sanat liselerinden haberdar olmamasını
gösterdi. Ortaokul son sınıf öğrencilerine seslenen Aydın, özellikle sanata ilgi duyan öğrencilerin mayıs ayında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurmaları gerektiğini söyledi. Yetenek sınavı ile öğrenci aldıklarını kaydeden Aydın, "Halkımız güzel sanatlar lisesine nasıl gidileceğini bilmiyor. Bunun tanınırlılığının arttırılması gerekiyor. Biz de bu tür sergi ve etkinlikler düzenleyerek tanınırlığımızı attırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
MTSO'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Aydın, "Burası tam bir sanat ortamı. Bu desteği verenlere teşekkür ediyoruz. Ancak okulumuzda çok yetenekli olup fakir öğrencilerimiz var. Müzik aletleri çok pahalı. Manevi destek başta olmak üzere öğrencilerimize maddi destekleri de bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(HSK-Y)

24.12.2016 14:17:22 TSI
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