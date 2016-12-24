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Trabzon'da doğalgaz çalışmaları

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:27
Trabzon'da doğalgaz çalışmaları

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini kaydederken, kapısına doğalgaz getirilen daire ve işyerlerinin sayısının 72 bin 500'e ulaştığını söyledi.
Başkan Gümrükçüoğlu ayrıca Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmak için istimlâk çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 2016 yılı sonu itibariyle doğalgaz çalışmalarında yüzde 75'e ulaşmayı planladıklarını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, vatandaşlara kimin kapısına doğalgaz getirilmişse abone olması için çağrıda bulunurken, "Ortahisar ilçemizde bugün itibariyle 41 bin 550 konutta doğalgaz kullanılmaktadır. Kapısına doğalgaz getirilen konut ve işyerlerinin gaz kullanım oranı yüzde 60'a yaklaşmıştır. Doğalgaz kullanımının artması şehrimiz adına son derece sevindiricidir. Hemşehrileriminden kimin kapısına doğalgaz getirilmişse bunu kullanmalarını özellikle istirham ediyorum. Doğalgaz hem temiz hem de ucuzdur. Doğalgaz kullanımını arttırmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"2017 sonunda doğalgaz aboneliğinde hedef yüzde 85"
Ortahisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarının planlandığı şekliyle devam ettiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:
"Doğalgazda 2016 sonu hedefimiz 75'lere ulaşmaktır. 2017 sonucu hedefimiz ise yüzde 85'e ulaşmaktır. Geri kalan kısımları da ileriki yıllarda tamamlanmış olacaktır. Bunun en önemli adımı ise mutlaka aboneliğin teşvik edilmesidir. Kimin kapısına doğalgaz gelmişse abone olması, çalışmalarımızın süratle devam etmesi ve şehrimizin daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için büyük önem arz etmektedir."
Ortahisar ilçesinin Çukurçayır Mahallesi'ne doğalgaz verilmesi hususunda da açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, Çukurçayır'a doğalgaz verilebilmesi için istimlâk çalışmalarına devam edildiğini belirterek "Eski hayvan barınağı bölgesindeki istimlâk çalışmalarımızın 2017 yılının ilk 3 ayında bedellerinin ödenmesiyle birlikte, buraya çelik boru ana hattın döşenmesiyle Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmış olacağız. Bu çalışma yüklenici firmanın 2017 yatırım programına alınmıştır" şeklinde konuştu.
(BK-ÖS-Y)

24.12.2016 14:31:39 TSI
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