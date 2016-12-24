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İhtiyaç sahiplerini ısıtan yardım



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, dar gelirli ailelere soba dağıtıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, sosyal belediyecilik gereği vatandaşlara yardım eli uzattıklarını ifade ederek, "Soğuk kış aylarında zor durumda bulunan vatandaşlarımıza sobalarını teslim ediyoruz. 2016 yılında 83, 2014 yılından bu yana da toplam 315 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırdık" dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirten Edebali, "Yaklaşık 700 bin nüfusu ile Yıldırım olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede kimsenin mağdur olmaması için çalışmalarımızda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal Paylaşım Atölyesi projemiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi bütün ailelere ulaşarak giyim, ev eşyası ve gıda yardımı yaparak zor durumda kalmalarının önüne geçiyoruz. Toplum olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz, paylaşma ve dayanışma duygumuzdur" diye konuştu.

(MŞ)



24.12.2016 14:33:53 TSI

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