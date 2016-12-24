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Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler sempozyumda buluştu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:40
Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler sempozyumda buluştu
Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler sempozyumda buluştu
- 2'nci Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu başladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Faruk Sarıkoç
İSTANBUL (İHA) - Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmeye gelen öğrencilerin yaşadığı zorlukları giderme adına düzenlen 2'nci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu açılışı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Bağcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ortaklığıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu açılışı İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyuma, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, akademisyenler, yerli ve yabancı birçok öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bağcılar Belediyesi'nin hazırladığı15 Temmuzdarbe girişimi videosu gösterimi yapıldı. Protokol konuşmalarından sonra konuşmacılar sahneye çıkarak farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı kolaylıklar anlatıldı.

"İnsanlığı yeniden düşünmek ve hedefler koymak gerektiğine inanıyorum"
Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bugün uluslararası öğrencilik ismi ile anılıyor ama yıllardır bu tür çalışmaları dünyanın belirli ideolojisine sahip ülkeler yapıyordu. Bu tür etkinlikler geçmiş süreçlerde yapılmış olsaydı 21. Yüzyıl dünyasında İslam'ın terör ile anılmaması gerekirdi. Bebeklerin, kadınların ve çocukların zulüm altında bağırdığı bilgi ve teknoloji çağında insanlığı yeniden düşünmek ve hedefler koymak gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Küçülen dünyamız içerisinde bizim işbirliklerimiz daha da büyüdü"
Bu tarz etkinlikler ile dünyanın ne küçük olduğunu göreme fırsatının olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Küçülen dünyamız içerisinde bizim iş birliklerimiz daha da büyüdü. Bundan insanlık adına büyük bir mutluluk duymaktayız. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça yeteneklerini kabiliyetlerini öğrenir hale geldiler. Dolayısı ile ayrılıklar, çatışmalar ve sürtüşmeler yerine birbirlerine verebilecekleri birbirlerinden alabilecekleri bir çok şey olduğunu öğrendiler" dedi.

"Benimde sorunlarıma çözüm arayan bir etkinliktir"
Yunanistan'dan Türkiye'ye eğitim görmeye gelen Muhammer Ahmet, "Burada konuşulan konuların hepsi Dünya genelinde uluslararası öğrencilerin durumunu izah edip sorunlarına çözüm arıyor. Bende uluslararası öğrenci olduğum için benimde sorunlarıma çözüm arayan bir etkinliktir" şeklinde konuştu.

"Gelecekteki amaçlarımızı daha üst seviyelere çıkarmak için bir fırsat"
Uluslararası öğrenci sempozyumunun ilkine de katıldığını ve çok faydalı sonuçlar elde ettiğini belirten Afganistanlı Bilaluddin Abdulbasit , "Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ederiz böyle bir organizasyonla bizi her zaman destekliyor. Buradaki sempozyuma da Türkiye'nin dört bir köşesinden öğrenciler burada toplanıyor. Gelecekteki amaçlarımızı daha üst seviyelere çıkarmak için bir fırsat oluyor bizim için" ifadelerini kullandı.
İkinci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 25 Aralıkgününe kadar İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi'nde devam edecek.
(AFS-HB-Y)

24.12.2016 14:44:03 TSI
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