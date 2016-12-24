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Medical Park İzmir Hastanesinde gerçeğini aratmayan tatbikat

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:41
Medical Park İzmir Hastanesinde gerçeğini aratmayan tatbikat
Medical Park İzmir Hastanesinde gerçeğini aratmayan tatbikat

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Medical Park İzmir Hastanesinde, gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı yapılırken, senaryo gereği hastalar kısa sürede tahliye edildi.
Medical Park İzmir Hastanesinde, acil müdahalelere karşı bir yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yangın söndürme ekipleri, özel koruyucu kıyafetleri ve maskelerini giyerek temsili yangın mahalline geçti. Kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, gerekli tüm ayrıntıları düşündü. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, hastane personeli de üst katlarda yatan hastaları ve doğum servisinde kalanları dikkatli bir şekilde tahliye etti. Gerçeği aratmayan tatbikat, nefesleri kesti.
Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Vekili Orhan Satılmaz, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Hastanemiz hasta güvenliği esasları ile tesis güvenliği kapsamında da ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla denetlenen güvenlik ilkelerini eksiksiz uygulamaktadır. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığından aldığımız yangın eğitiminden sonra bugün de yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Hastane afet planımız kapsamında yangın gibi korkutucu bir tehlike karşısında tedbir ve gerekli düzenlemelerimiz için kendimizi tatbik ettik. Tüm personelimizin hassasiyet göstererek katıldığı yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı" dedi.
(HG-Y)

24.12.2016 14:44:58 TSI
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