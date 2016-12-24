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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:42
Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşayan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yiyecek bıraktı.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki park, bahçe ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.
Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu noktalarda belli periyotlarla bu uygulamayı sürdüreceklerini belirttiler. Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite ederken diğer yandan aç kalmamalarını da sağlıyor.
(YC-İP-Y)

24.12.2016 14:45:54 TSI
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