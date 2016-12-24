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Ereğli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı.

Ereğli Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki serçe, sığırcık, güvercin gibi kuşlar ile sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için gereken çalışmayı yapıyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar için mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine buğday bırakıyor. Ekipler, başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması için de şehir merkezinde ve bağlı mahallelerde ekmek ve benzeri gıda maddeleri bırakıyor. Ekipler, hava şartlarına göre kuşlara ve sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakmaya devam edecek.

Ereğli Belediyesi olarak hayvanlara karşı da sorumluluk bilincinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, vatandaşların da yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz hayvanlar için uygun noktalara bırakmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

(İHA-İP-Y)



24.12.2016 14:56:34 TSI

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