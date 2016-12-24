24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soğuk hava ve kar nedeniyle kuşlar yiyecek bulamıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:07
Soğuk hava ve kar nedeniyle kuşlar yiyecek bulamıyor
Soğuk hava ve kar nedeniyle kuşlar yiyecek bulamıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bülent İba
Kamera : Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 25-30 dereceye düşmesi ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar, ilçe esnafının caddeye bıraktığı yemle beslenmeye çalışıyor.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini arttırdığı Doğu Anadolu Bölgesindeki kuşlar yem bulamamanın yanı sıra soğuk havalar nedeniyle donma tehlikesi geçiriyor. Her yıl kış aylarında olduğu gibi bu yılda yine kuşlar kendilerine yem bulamadıkları için açlıktan ölme tehlikesi geçiriyor. Yerlerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulamayan kuşların imdadına duyarlı esnaflar yetişti. Dükkanlarının önüne yem atan esnaflar sayesinde az da olsa kuşlar karınlarını doyurabiliyorlar. Bunun yetersiz olması nedeniyle de kuşlar aç kalmaya devam ediyor.
(Bİ-ŞAK-Y)

24.12.2016 15:10:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halep'e yardım kermesine yoğun ilgi
YEREL

HALEP'E YARDIM KERMESİNE YOĞUN İLGİ
Eleşkirt'te SYDV mütevelli muhtar üye seçimi
YEREL

ELEŞKİRT'TE SYDV MÜTEVELLİ MUHTAR ÜYE SEÇİMİ

GÜNCELLEME - Ağrı'da &quot;Teröre Lanet Kardeşliğe Davet&quot; yürüyüşü
YEREL

GÜNCELLEME - AĞRI'DA "TERÖRE LANET KARDEŞLİĞE DAVET" YÜRÜYÜŞÜ
Ağrı'da &quot;Teröre Lanet Kardeşliğe Davet&quot; yürüyüşü başladı
YEREL

AĞRI'DA "TERÖRE LANET KARDEŞLİĞE DAVET" YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

Soğuk havada nöbet tutan polislere çorba ikramı
YEREL

SOĞUK HAVADA NÖBET TUTAN POLİSLERE ÇORBA İKRAMI