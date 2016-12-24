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Palerium AVM'de kültür etkinliği



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da ressam Yakup Dursun 'Dünya'nın çiçekleri' isimli resim sergisini açarken, Nilgün Babacan ise, 'Ağlayan Kadın' isimli şiir kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Erzurum Palerium AVM'de hafta sonu kültür etkinliği yaşanıyor. Ressam Yakup Dursun 9 arkadaşı ele beraber dünyanın çiçekleri adını verdiği resim sergisini açtı. Resimlerinde dünyanın çiçeklerini vatandaşlara göstermek isteyen Dursun, "Resim sergimiz 9 eserden oluşmaktadır. Amacımız dünyanın çiçeklerini vatandaşlarımıza göstermektir. Sergimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Şair ve yazar Nilgün Babacan ise, Ağlayan Kadın isimli şiir kitabını okuyucularına tanıtmak için Palerium AVM'de stant açtı. Şiir kitabında insan ve vatan sevgisini anlattığını belirten Babacan, "Ağlayan Kadın şiir kitabımı çıktı. Tanıtımı için bizlerde bir stant açarak okuyucularımıza kitabımızı tanıtıyoruz. Şiirlerimizde insan ve vatan sevgisini işleyemeye çalıştık" diye konuştu.

(SK-AT-Y)



24.12.2016 15:25:46 TSI

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