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Sarıgöl cadde ve sokakları ışıl ışıl oluyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Belediyesi, altyapısı tamamlanarak elektrik ve telefon kabloları yeraltına alınan cadde ve sokaklara dekoratif ışıklandırmalar takarak ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Sarıgöl Belediyesi Şehir Estetiği Müdürlüğü tarafından ilçenin Alaşehir, Şehit Esin Akay, Halis Selçuk, Tırazlar ve Stadyum Caddeleri ile ara sokaklarında tamamlanan çalışmaların ardından ışıklandırma çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl'ün cadde ve sokakların ışıl ışıl olacağını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl'ün her yönü ile güzel bir ilçe olması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Alaşehir, Şehit Esin Akay, Stadyum, Tırazlar ve Halis Selçuk caddelerimiz ile ara sokaklarımızda başlatılan kanalizasyon ve su çalışmaları ile telefon ve elektrik kabloları da yeraltına alındı. Kaldırımlar tamamlandı. Sıcak asfaltlama devam etmekte. Tamamlanan cadde ve sokaklarımıza 280 adet dekoratif ışıklandırma lambaları takılmasına başlandı. Sarıgöl'ün daha güzel hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

(VS-SC)



24.12.2016 15:40:49 TSI

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