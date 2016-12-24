YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakır'da maddi hasarlı trafik kazası

Diyarbakır'da maddi hasarlı trafik kazası



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü refüje çarparak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. 38 FY 188 plakalı araç sürücüsü, yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücünün yardımına çevrede görev yapa valeler yetişti. Valelerin yardımı ile refüjden indirilen araçta maddi hasar oluştu.

Araç çekici yardımı ile kaza yerinden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(YRT-Y)



24.12.2016 15:44:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER