YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EBB Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yılın Spor Projesi Ödülünü Aldı

EBB Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yılın Spor Projesi Ödülünü Aldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türkiye Spor Ödülleri Şehitlere Saygı Gecesi'nde "Yılın Spor Projesi Özel Ödülü"nü aldı. Spor Türkiye tarafından düzenlenen yarışmada ödül almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, "Erzurum'u sporda dünya kenti yapma hedefiyle şehrimizde önemli yatırımlara imza attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi. Erzurum'un sporda altın bir dönemi yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Spora gönül veren ekibimle birlikte 2 yılda 53 ulusal ve 18 uluslararası dev spor organizasyonuna imza attık. Kulüpleşme faaliyetleriyle adından söz ettiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme hamlesiyle de Erzurum'a sporda altın bir dönem yaşatıyor. 5000 seyirci kapasiteli Güreş Arena, 6 açık ve 3 kapalı tenis kortu, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 spor salonu, 2 açık basketbol ve 1 voleybol sahası, trafik eğitim pisti, 4 fitness salonu, 2 güreş antrenman sahasının yanı sıra Erzurum'un iklim özellikleri ve yüksek rakımda bulunmasından dolayı FIFA standartlarında 11 futbol sahasını kapsayan ve 2 etaptan oluşan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile spora ve sporcuya yatırım yaptık."

SPORUN KALBİ ERZURUM'DA ATIYOR

Başkan Mehmet Sekmen, "Gerek kulüpleşme, gerek tesisleşme ve gerekse de sportif organizasyonlarla sporun kalbi her daim Erzurum'da atıyor" dedi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Erzurum'un sportif tanıtımı için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bugün gelinen noktada Avrupa takımlarının sürekli gündeminde yer aldı. Palandöken Dağı'nın eteklerinde 1800 rakımın üzerinde kondisyon depolayan sporcular Erzurum'da kamp yapıyor. 2015-2016, 2016-2017 futbol sezonuna Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan futbol takımlarının teknik patronları, Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığının hayatı olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı Erzurum'un serin ikliminin, futbol takımlarına avantaj sağladığını sürekli ifade ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yabancı kulüpler, Süper Lig ekipleri ile 1., 2. ve 3. Lig futbol takımlarını ağırladı. Yaz sezonunda diğer spor branşlarından da çok sayıda kulüp ve sporcu Yüksek İrtifa Kamp Merkezi tesislerinde antrenman yaptı. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu da düzenlendi. Merkezimizde Kız ve Erkek Futbol Köyleri Projesi kapsamında uzmanlar tarafından ileri seviyede futbol eğitimi de verildi. Olimpiyat şehri Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'nın en popüler takımlarını şehrimizde ağırlayıp, burada kamp yapmalarını sağlayacağız." Bu arada SPOR A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, Kayseri'deki hain terör saldırısında şahadet şerbetini içen Erzurumlu Şehit Arif Tuğ'un cenaze merasimi dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılmayan Başkan Mehmet Sekmen'e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne verilen ödülü takdim etti.

(ERZ-AT-Y)



24.12.2016 15:52:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER