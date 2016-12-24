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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:00
Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi'nde derye düşen alkollü bir şahıs itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahssın yaralanmadığı görüldü.
Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas'ta bisikleti ile seyir halinde olan M.Ç. isimli şahıs alkolün de etkisi ile dengesini kaybederek Balayca Deresi'ne düştü. Şahsın istinat duvarından aşağıya yaklaşık 3 metrelik çukura düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri dereye merdiven indirerek şahsın çıkmasını istedi. İlk etapta çağrılara kulak asmayan ve düştüğü derede bekleyen şahıs, bir süre sonra ikna edilerek yukarı çıkması sağlandı. Yukarı çıktıktan sonra olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince muayenesi yapılan şahsın yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirlendi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evinin yolunu tuttu.
(DL-İK)

24.12.2016 16:04:00 TSI
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