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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Masa tenisi grup müsabakaları başladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:10
Masa tenisi grup müsabakaları başladı
Masa tenisi grup müsabakaları başladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Masa Tenisi Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan Yıldızlar A grup müsabakaları Bilecik'te açılış töreni ile başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların açılış törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü AslanYıldız, Federasyon Organizasyon Kurul üyesi Nadir Başer, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.
17 İl takımı olmak üzere 250 sporcu katılırken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız bir açılış konuşması yaptı. Misafirlerini diriliş, kurtuluş ve kurtuluşun simge şehri "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın diyen, Şeyh Edebali'nin diyarı Ertuğrulgazi'nin sancağında" ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Yıldız, "Öncelikle bugün burada Ay yıldızlı bayrağımızın altında özgür ve bağımsız yaşamak için , bu müsabakaları huzurlu yapabilmemiz için, bizlerin rahat nefes alabilmesi için , nefeslerini ve canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle , minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve Aziz milletimize sabırlar diliyorum. Sevgili sporcular Masa Tenisi ülkemizde en yaygın, en başarılı, en kolay yapılabilen en zevkli branşlardan birisidir. Bugün baktığımızda tüm okullarımızda, iş yerlerinde ve fabrikalarımızda yaygınlaşmış bir zamanlar hepimizin yapmış olduğu çok zevkli bir spordur. Böyle güzel olimpik bir spora gönül vermenizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum.İleride ülkemizi en başarılı şekilde temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı uluslar arenada dalgalandıracağınıza can-ı gönülden inanıyorum" dedi
Açılış konuşmasından sonra Pazaryeri Belediyesi tarafından hediye edilen meşhur Pazaryeri bozası antrenörlere ve hakemlere verildi ve müsabakalar başladı.
(CKT-KÇ)

24.12.2016 16:12:39 TSI
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